Как никогда важно найти способы дипломатического разрешения конфликтов: Боррель о встрече в Брюсселе

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель коснулся встречи лидеров Армении и Азербайджана в Брюсселе при посредничестве председателя Европейского совета Шарля Мишеля.

Как сообщает Арменпресс, Жозеп Боррель поделился на своей странице в Twitter записью председателя Европейского совета Шарля Мишеля, в которой последний отметил, что они провели продуктивный вечер с премьер-министром Армении Пашиняном и президентом Азербайджана Алиевым с конкретными и ощутимыми результатами, принято обязательство работать над подготовкой будущего мирного договора.

Боррель же, в свою очередь, отметил: «Решающие усилия и прогресс, достигнутые между Арменией и Азербайджаном, для достижения прочного мира и стабильного и безопасного Южного Кавказа. В нынешнем геополитическом контексте как никогда важно найти способы вовлечения и дипломатического разрешения конфликтов».

Crucial efforts and progress made between #Armenia and #Azerbaijan to work towards lasting peace and a stable and secure South Caucasus.



In the current geopolitical context it is more important than ever to find ways to engage and to diplomatically solve conflicts. https://t.co/uFqNFc1uJ5