Главы МИД G7 обеспокоены ситуацией на ядерных объектах Украины

Главы МИД стран Группы семи выразили обеспокоенность в связи с возможностью инцидентов на ядерных объектах на Украине. Как передает Арменпресс, об этом говорится в документе, принятом в четверг на встрече, прошедшей на полях министерской встречи НАТО в Брюсселе.

"Мы выражаем глубочайшую обеспокоенность в связи с насильственным установлением Россией контроля над ядерными объектами и другими действиями, касающимися ряда ядерных объектов, ядерных и других радиоактивных материалов [на Украине], что создают серьезные и прямые угрозы безопасности этих объектов и их гражданского персонала. Это значительно повышает риск ядерной аварии или инцидента, что угрожает населению Украины, а также соседних государств и всего международного сообщества", - говорится в заявлении.