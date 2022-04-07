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Армения заинтересована в отношениях с Доминиканой: посол Доминиканской Республики вручил копии верительных грамот

Армения заинтересована в отношениях с Доминиканой: посол Доминиканской Республики вручил копии верительных грамот

7 апреля посол Доминиканской Республики в Армении (резиденция в Москве) Франк Ханс Даненберг Кастельянос  вручил копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Паруйру Ованнисяну.

Как сообщили «Арменпресс» в МИД Армении, поздравив первого посла Доминиканской Республики в Армении с назначением, заместитель министра отметил, что Армения заинтересована в развитии отношений с Доминиканой.

Поблагодарив за прием и добрые пожелания, посол Доминиканской Республики отметил, что он в течение своей дипломатической миссии будет привержен максимальному развитию сотрудничества с Арменией в различных сферах.

Паруйр Ованнисян представил послу существующие развития в нагорно-карабахским конфликте и позицию армянской стороны.

На встрече были обсуждены вопросы политического диалога, формирования договорно-правового поля, торгово-экономического и многостороннего сотрудничества.

Собеседники коснулись также ряда актуальных региональных и международных проблем.


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