Губернатор Техаса распорядился отправлять нелегальных мигрантов в Вашингтон

Губернатор американского штата Техас Грег Эбботт распорядился отправлять автобусами нелегальных иммигрантов в Вашингтон в знак протеста против планируемого смягчения правил въезда в страну, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Чтобы помочь местным властям, чьи общины переполнены толпами нелегальных иммигрантов... Техас предоставляет заказные автобусы для отправки этих нелегальных иммигрантов, которых завозит администрация Байдена, в Вашингтон, округ Колумбия. Мы отправляем их в столицу США, где администрация Байдена сможет лучше позаботиться о людях, которым она разрешает пересекать нашу границу", - объявил он.

Эбботт подписал распоряжение о начале операции.

Таким образом губернатор протестует против планов федеральных властей отменить с конца мая применение инструкции, позволяющей отказывать искателям убежища во въезде в США по эпидемическим соображениям.