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По вопросу открытия коммуникаций есть определенные разночтения: Пашинян о встрече в Брюсселе

По вопросу открытия коммуникаций есть определенные разночтения: Пашинян о встрече в Брюсселе

На встрече премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхам Алиев, организованной  при посредничестве председателя СЕ Шарля Мишеля, были разночтения по вопросу открытия коммуникаций в регионе, стороны договорились продолжить работу. Как передает «Арменпресс», Пашинян сказал об этом на заседании правительства, коснувшись трехсторонней встречи в Брюсселе.

По словам Пашиняна, среди других вопросов темой обсуждения был и вопрос открытия региональных коммуникаций.

«Мы зафиксировали определенные разночтения вокруг этого вопроса и договорились продолжить работу по поиску решений», - сказал премьер.

 6 апреля в Брюсселе состоялась встреча премьер-министра Армении, президента Азербайджана и председателя Европейского совета.


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