Обсуждения вокруг событий в Парухе не привели к единой оценке ситуации: Пашинян о встрече в Брюсселе

На встрече премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева в Брюсселе, организованной при посредничестве председателя Европейского совета Шарля Мишеля обсуждался и вопрос ухудшения обстановки безопасности в Нагорном Карабахе, в частности инциденты в Парухе, но эти обсуждения не привели к единой оценке ситуации. Как передает «Арменпресс», об этом в своем выступлении на заседании правительства РА заявил Никол Пашинян.

«Естественно, состоялось обсуждение ухудшения обстановки безопасности в Нагорном Карабахе, в частности события в Парухе. Но эти обсуждения не привели к единой оценке ситуации. Я не счел целесообразным обсуждать этот вопрос на брюссельской площадке, потому что речь идет о вторжении азербайджанских подразделений в зону ответственности российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе. Этот вопрос следует больше обсуждать с участием российских партнеров, что мы делаем и будем делать», - заявил премьер-министр.

Он напомнил позицию армянской стороны по этому вопросу, которую он обнародовал, после чего продолжил: «Соответственно, мы ожидаем, что российские миротворцы в Нагорном Карабахе предпримут меры для обеспечения вывода азербайджанских подразделений из зоны своей ответственности. Считаем необходимым провести расследование адекватности действий российских миротворцев на этапе и возможного бездействия в ходе этих событий».

По его словам, об этом он говорил во время телефонных разговоров с президентом России Владимиром Путиным