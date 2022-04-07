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Турция передала дело об убийстве Хашукджи Саудовской Аравии, сообщили СМИ

Турция передала дело об убийстве Хашукджи Саудовской Аравии, сообщили СМИ

Турция приостановила судебное разбирательство по делу об убийстве журналиста Джамаля Хашукджи и передало его Саудовской Аравии, как передает Арменпресс, об этом сообщила газета Star.

Хашукджи был убит в октябре 2018 года в Стамбуле в консульстве Саудовской Аравии. Вначале саудовские власти отрицали его исчезновение в дипмиссии, но через некоторое время после появления видео- и аудиозаписей были вынуждены признать, что Хашукджи был убит "в результате ссоры с консульскими работниками". Турецкая полиция так и не смогла найти его тело.

"Принято решение о передаче дела в Саудовскую Аравию после положительного заключения министерства юстиции", - сообщило издание.

В сентябре 2020 года суд Саудовской Аравии вынес окончательные приговоры по делу об убийстве Хашукджи. Из восьми обвиняемых пять человек приговорены к 20 годам тюремного заключения, один - к 10 годам, еще двое получили по семь лет тюрьмы.


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