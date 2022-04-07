В 14 км к северо-востоку от села Бавра произошло землетрясение магнитудой 2,4

7 апреля в 14:38 по местному времени (10:38 по Гринвичу) сейсмологической сетью Территориальной службы Сейсмической защиты МЧС РА в приграничной зоне Армения-Грузия, в 14 км к северо-востоку от села Бавра, зарегистрировано землетрясение магнитудой 2.4, глубиной очага в 10 км, с географическими координатами 41.16⁰ северной широты и 43.97⁰ восточной долготы.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает МЧС Армении, отмечая, что сила подземных толчков в эпицентре составила 3 балла.

Землетрясение ощущалось в селе Бавра Ширакской области силой в 2-3 балла.