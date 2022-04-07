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СМИ: страны G7 продолжат экономическое давление на РФ из-за Украины

СМИ: страны G7 продолжат экономическое давление на РФ из-за Украины

Главы МИД страны Группы семи (G7) в ходе встречи в Брюсселе подтвердили необходимость усиления экономического давления на Россию в связи с ситуацией вокруг Украины. Как передает Арменпресс, об этом сообщило в четверг агентство Kyodo со ссылкой на дипломатические источники.

Отмечается, что министры иностранных дел G7 условились принимать дополнительные меры в координации с международным сообществом, пока военная операция на Украине не будет прекращена.

Кроме того, стороны выступили за усиление поддержки соседних с Украиной стран, принимающих беженцев.


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