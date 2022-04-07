США и НАТО не готовы вступать в прямой конфликт с Россией, заявил Нарышкин

США и другие страны НАТО не готовы вступать в прямой конфликт с Россией из-за Украины, ограничиваясь поставками оружия Киеву, как передает Арменпресс, об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

"США, равно как и большинство остальных членов НАТО, явно не готовы идти дальше оказания киевской хунте моральной и материальной поддержки и открыто вступать в прямые вооруженные столкновения на ее стороне", - написал Нарышкин в статье для российского журнала "Национальная оборона".