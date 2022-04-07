Кремль приветствует решение Еревана и Баку начать процесс мирных переговоров
Кремль положительно оценивает решение властей Армении и Азербайджана начать процесс мирных переговоров.
Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Понятно, что это продолжительный процесс, однако движение в направлении заключения подобного документа само по себе является положительным фактом и приветствуется», - сказал Дмитрий Песков.
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