Кремль приветствует решение Еревана и Баку начать процесс мирных переговоров

Кремль положительно оценивает решение властей Армении и Азербайджана начать процесс мирных переговоров.

Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Понятно, что это продолжительный процесс, однако движение в направлении заключения подобного документа само по себе является положительным фактом и приветствуется», - сказал Дмитрий Песков.