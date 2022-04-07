Пятый пакет санкций ЕС против РФ могут огласить в четверг или пятницу

Пятый санкционный пакет в отношении России может быть оглашен уже в четверг или в пятницу, полагает глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Сейчас идет пристальное рассмотрение (санкционного - ИФ) списка персоналий и секторов, которые затронут (санкции - ИФ)", - сказал он журналистам в четверг, передает Арменпресс.

"Сегодня вечером, самое позднее завтра", - ответил он на вопрос, когда может быть опубликован пятый санкционный пакет.