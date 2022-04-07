«Nasdaq» поздравил «Orion», поддерживающего армянские стартапы, с вложением инвестиций в $27 млн

«Nasdaq», одна из крупнейших мировых фондовых бирж, поздравила «BAJ Accelerator и «Orion Worldwide Innovations» с привлечением в 2021 году $27 млн. Как сообщалось ранее, инвестиции вложены в армянские стартапы Security, SaaS, Robotics, FinTech и AI.

«Orion» - нью-йоркская компания, два года назад открывшая офис в Армении. Близится к завершению еще одна сделка на 20 миллионов долларов.

Как сообщает «Арменпресс», поздравление было опубликовано на огромном билборде «Nasdaq» на Таймс-сквер в Нью-Йорке (фото прилагается). Отмечено «Nasdaq» поздравляет «BAJ Accelerator и «Orion Worldwide Innovations» с привлечением $27 млн для компаний, которые входят в его планы на 2021 год.

«Мы благодарны за получение такой оценки от «Nasdaq». Армянские таланты – очень продвинутый продукт, мы рады, что благодаря нам успех армянских стартапов становится более заметным в мире.Впервые в июне мы организуем Orion Summit 2022, что даст возможность подвести итоги наших достижений вместе с будущими единорогами, которые являются частью нашего портфолио и экосистемы армянских стартапов», - сказала соучредитель и директор «Orion Worldwide Innovations Armenia» Диана Арзуманян.