В Гегаркуникской области начались весенние посевные работы

С первых чисел апреля в хозяйствах Гегаркуникской области начался весенний сев.

Как сообщили «Арменпресс» в Управлении сельского хозяйства и охраны природы Гегаркуникской адмнистрации, весенние посевные работы пока ведутся в низменных местностях. В основном сеют зерно. «Весенний сев в основном проводится в низинах, где уже нет снега. Значительная работа ведется на равнине Масрика. Имеющейся техники и семян достаточно для проведения весенних посевных работ. По состоянию на 7 апреля уже засеяно около 250 га. Влажность почвы сейчас очень благоприятна для обеспечения всхожести как весеннего, так и осеннего посева. Весенний сев в регионе наберет обороты со второй декады апреля, после прекращения осадков», - представил Мартын Петросян.

Хосров Хлгатян