Глава МИД Украины потребовал от стран - членов НАТО предоставить Киеву оружие

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал страны - члены НАТО обеспечить Киев вооружением, передает Арменпресс․

"Моя повестка очень простая, в ней только три пункта - это оружие, оружие и оружие. Мы уверены, что лучший способ помочь Украине сейчас - это обеспечить ее всем необходимым, - сказал Кулеба в четверг журналистам в Брюсселе, где проходит встреча глав МИД стран НАТО. - Это мое сообщение союзникам, оно очень простое. Я призываю всех союзников отложить их сомнения и нежелание и обеспечить Украину всем, в чем она нуждается".

При этом Кулеба заявил, что, когда речь идет об Украине, то не должно быть разницы между оборонительным и наступательным вооружением. Киеву нужны самолеты, бронемашины и средства ПВО, указал он.

Кроме того, министр заявил, что Украина продолжит настаивать на полном нефтяном и газовом эмбарго против России, а также на всеобъемлющих санкциях в отношении российских банков.