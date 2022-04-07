Посол Мкртчян обсудил с министром миграции Греции вопросы расширения сотрудничества

Чрезвычайный и полномочный посол Республики Армения в Греции Тигран Мкртчян встретился с министром миграции Греции Нотисом Митаракисом. Как передает «Арменпресс», посольство Армении в Греции сообщило, что, поздравив посла с началом дипломатической службы в Греции, министр выразил надежду, что во время исполнения его миссии в Греции армяно-греческое сотрудничество в сфере миграции станет активнее и эффективнее.

Тигран Мкртчян коснулся некоторых направлений армяно-греческого сотрудничества в сфере миграции. Обоюдно была подчеркнута важность начала процесса переговоров между правительствами Республики Армения и Греческой Республики по проекту «Протокола Соглашения между Республикой Армения и Европейским Союзом о реадмиссии лиц, проживающих без разрешения».

Были обсуждены вопросы, связанные с программами сотрудничества и обмена опытом между Миграционной службой РА и Министерством миграции Греции, была подчеркнута важность и полезность опыта греческой стороны в сфере миграции.

Посол сообщил, что с 1 января 2022 г. Миграционная служба запустила электронную систему выдачи разрешений на проживание по месту работы, что может заинтересовать греческую сторону.

Положительно отреагировав на предложение посла, греческий министр выразил надежду, что ознакомительная встреча в скором времени перерастет в практические программы. Министр пообещал вложить как можно больше усилий для дальнейшего укрепления и расширения связей между двумя странами.