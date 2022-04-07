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Сообщение Министерства обороны Азербайджана не соответствует действительности: Министерство обороны Армении

Сообщение Министерства обороны Азербайджана не соответствует действительности: Министерство обороны Армении

Сообщение Министерства обороны Азербайджана о том, что вечером 6 апреля подразделения ВС РА обстреляли азербайджанские позиции, расположенные на северо-восточной границе Республики Армения, не соответствует действительности. Как передает «Арменпресс», сообщение об этом распространило Министерство обороны РА.

«Армянская сторона не открывала огня по позициям ВС Азербайджана, ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильна и находится под полным контролем Вооруженных сил Армении», - говорится в сообщении МО РА.


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