На выставке в Калифорнии будет представлена армянская продукция

Совет содействия международным деловым связям, Совет развития армяно-американского бизнеса и Западная епархия Армянской Апостольской Церкви Северной Америки под эгидой генерального консульства РА в Лос-Анджелесе со 2 по 9 мая 2022 года реализуют проект «Бизнес-мост Америка-Армения».

Как передает «Арменпресс», генеральное консульство Армении в Лос-Анджелесе сообщает, что в рамках проекта будут проведены выставка и конференция.

Выставка даст возможность армянским производителям, а также компаниям, предоставляющим услуги, представить свою продукцию и услуги на большом американском рынке.

В выставке примут участие как представители армянской общины, так и американские компании-поставщики и представители крупных американских сетевых магазинов.