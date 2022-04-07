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Главы МИД ЕС 11 апреля обсудят санкции против российской нефти

Главы МИД ЕС 11 апреля обсудят санкции против российской нефти

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что 11 апреля главы МИД ЕС обсудят санкции против российской нефти, передает Арменпресс.

"Этот вопрос не находится в пакете санкций, который обсуждается сегодня, - только уголь. Но этот вопрос будет обсуждаться в понедельник министрами иностранных дел", - сказал он.


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