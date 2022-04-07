Женщины имеют решающую роль в преодолении нашей ситуации: поздравительное послание премьер-министра Армении

Премьер-министр Никол Пашинян по случаю Дня материнства и красоты направил поздравительное послание. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Управление информации и общественных связей правительства РА.

«Дорогие женщины, матери, сестры, дочери!

Со всей теплотой поздравляю Вас с Днем Материнства и красоты, который является кульминацией женского месяца.

Армения, пожалуй, исключительная страна, имеющая месяц женщин. Это произошло в силу обстоятельств, но в этом есть актуальная повестка, потому что большинство населения нашей страны составляют женщины.

Да, в этом месяце мы подчеркиваем красоту, подчеркиваем любовь, подчеркиваем уважение. Но в этом году я особенно хочу подчеркнуть силу, потенциал, решающую роль, хочу подчеркнуть, что для решения задач, стоящих перед нашей страной, женщины должны быть полностью вовлечены во все сферы общественной жизни - от экономики до государственного управления и в сферы безопасности. Если мы не задействуем потенциал женщин в этих сферах, значит, и без того ограниченные возможности развития нашей страны мы используем лишь наполовину.

А если к этому добавить исключительную роль женщин в решении демографических проблем, то станет понятнее, почему я говорю о решающей роли женщин в преодолении нашего положения.

Политика нашего правительства - это возможность воплотить в жизнь эту важнейшую роль, и мы надеемся получить Вашу практическую поддержку.

По этому поводу выражаю самые теплые слова признательности матерям, женам, сестрам и дочерям наших братьев-мучеников, погибших во имя защиты Родины, подчеркивая, что они являются полноправными адресатами того, что я говорю сегодня, и осуществление их не свершившихся целей должно стать стимулом для всех нас.

Дорогие женщины, матери, сестры, дочери! Пусть этот день материнства и красоты откроет для нашей страны новую страницу оптимизма и весны!», - говорится в поздравлении.