Роль армянской женщины в семье и в общественной жизни всегда была неоценимой: председатель НС Арцаха

Председатель Национального собрания Республики Арцах Артур Товмасян по случаю Дня материнства и красоты направил поздравительное послание. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает отдел информации и связей с общественностью НС Республики Арцах.

«Дорогие матери, женщины и девушки!

От всего сердца поздравляю Вас с 7 апреля, с Днем Материнства и красоты! С 1995 года 7 апреля отмечается как День Материнства и красоты. Это одна из лучших возможностей выразить благодарность и восхищение всем матерям.

В наших представлениях материнство - это святая ценность, и следование этим традициям сохраняется и по сей день. Армянская женщина своей добродетелью и мудростью всегда играла неоценимую роль в семье, в общественной жизни, выполняя нерушимую миссию сохранения вековых традиций и национальных ценностей. Лишь крепкая семья и движимые этой семьей любовь и вера могут гарантировать светлое будущее нашего народа, воспитание поколений в армянском духе.

Поздравления с этим праздником - это наименьшее, что мы можем сделать для Вас. «Судьбы народов надо искать в руках матерей» - этот завет Гарегина Нжде всегда актуален.

Дорогие женщины!

По случаю этого прекрасного весеннего праздника признательности и почтения хочу пожелать Вам безграничной любви, счастья и здоровья! Пусть весны и улыбки будут в Вашей жизни бесконечными и бесчисленными, а Ваша забота, любовь, здравый смысл и самоотверженность всегда будут сопровождать нас!», - говорится в поздравлении.