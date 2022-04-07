Европейские индексы - 06-04-22
МОСКВА, 7 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 6 апреля:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 1.89% и составил 14151.69 пункта, французский CAC 40 снизился на 2.21% и составил 6498.83 пункта, британский FTSE снизился на 0.34% и составил 7587.70 пункта, а российский RTSI вырос на 2.99% и составил 1034.79 пункта.
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