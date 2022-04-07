Цены на цветные металлы - 06-04-22

ЛОНДОН, 7 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 6 апреля были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 0.69% и составила 3441.00 долларов США, цена на медь снизилась на 1.43% и составила 10305.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 0.60% и составила 2413.50 долларов США, цена на никель выросла на 0.47% и составила 33467.00 долларов США, цена на олово снизилась на 0.73% и составила 43850.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 0.52% и составила 4274.00 долларов США, цена на молибден снизилась на 0.05% и составила 42527.12 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 82000.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.