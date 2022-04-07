Ваагн Хачатурян направил поздравительное послание по случаю Дня материнства и красоты

Президент Республики Армения Ваагн Хачатурян по случаю Дня материнства и красоты направил поздравительное послание. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Управление по связям с общественностью Аппарата президента.

«Дорогие матери, дочери и сестры!

Со всей теплотой поздравляю Вас с Днем материнства и красоты!

Этот день - еще один повод, чтобы вновь выразить нашу безграничную любовь к Вам, восхищение и почтение.

Неоценима роль женщины в воспитании и образовании детей, формировании уважения и внимания к поколениям, укоренении и укреплении любви и преданности Родине и Народу, во всех сферах нашей жизни, на политической и общественной арене.

Армянская женщина является носителем вековых традиций нашего народа, хранителем нашей системы ценностей, стержнем нашей идентичности.

От всего сердца желаю Вам здоровья, счастья, любви и оптимизма, а Вашим очагам - мира, благополучия и сплоченности», - говорится в поздравительном послании президента.