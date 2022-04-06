Замгенсека ООН Гриффитс посетит Украину

Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс прибудет в среду на Украину, где встретится с местными официальными лицами. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на брифинге официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Мартин Гриффитс должен прибыть сегодня на Украину. Затем он проведет обсуждения с украинскими представителями, - сказал он. - Эта поездка последует за визитом в Москву".