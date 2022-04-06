Время в Ереване: 11:07:36,   6 Апрель

Замгенсека ООН Гриффитс посетит Украину

Замгенсека ООН Гриффитс посетит Украину

Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс прибудет в среду на Украину, где встретится с местными официальными лицами. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на брифинге официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Мартин Гриффитс должен прибыть сегодня на Украину. Затем он проведет обсуждения с украинскими представителями, - сказал он. - Эта поездка последует за визитом в Москву".


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]