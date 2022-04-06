Мэр Еревана провел встречи с послами Нидерландов и РФ

Мэр Еревана Грачья Саркисян встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом Королевства Нидерландов в Республике Армения Николасом Схермесом. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе мэрии Еревана, касаясь перспективных направлений сотрудничества и повестки двусторонних отношений, стороны подчеркнули важность обмена опытом в представляющих интерес сферах.

В ходе встречи с Чрезвычайным и Полномочным послом Российской Федерации в Республике Армения Сергеем Копыркиным стороны коснулись текущих программ сотрудничества и наметили предстоящие мероприятия. Мэр Грачья Саркисян выразил уверенность, что теплые и дружественные отношения, установившиеся между Ереваном и крупными городами России, будут и впредь развиваться и углубляться, давая новые результаты.

Выразив благодарность за готовность к расширению сотрудничества, посол Копыркин, в свою очередь, отметил, что имеется широкое поле для новых направлений сотрудничества.