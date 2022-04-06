Турция рассчитывает, что между РФ и Украиной будет проходить больше встреч: Чавушоглу

Турция рассчитывает, что между Россией и Украиной будет проводиться больше переговоров. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу по прибытии на встречу глав МИД НАТО.

"Мы ожидаем, что между Россией и Украиной будет еще больше встреч. Возможно, будут переговоры на уровне глав МИД", - отметил он.

Российско-украинские переговоры начались 28 февраля, через четыре дня после начала спецоперации РФ на Украине. Несколько встреч состоялось в Белоруссии, затем переговорщики продолжили общение по видеосвязи. 10 марта Турция организовала на полях дипломатического форума в турецкой Анталье встречу глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы. 29 марта очный раунд переговоров прошел в Стамбуле.