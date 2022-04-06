Великобритания поддерживает мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта в формате Минской группы ОБСЕ

Министр обороны Армении Сурен Папикян 6 апреля принял Чрезвычайного и Полномочного посла Великобритании в Армении Джона Галлагера.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, Сурен Папикян представил ситуацию на армяно-азербайджанской границе и в Арцахе. Отметив, что действия азербайджанской стороны ставят под угрозу региональную стабильность и безопасность, министр подчеркнул необходимость принятия международным сообществом мер по недопущению эскалации ситуации.

Посол Галлагер подтвердил поддержку Соединенным Королевством усилий по снижению напряженности и мирному урегулированию конфликта в формате Минской группы ОБСЕ.

Собеседники также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в сфере обороны, подчеркнули важность сотрудничества в сфере военного образования, развития учебно-тренировочного и миротворческого потенциала.