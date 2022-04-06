СМИ сообщили о первом случае заражения новым подвидом омикрон-штамма в Индии

Первый случай заражения новым подвидом омикрон-штамма коронавируса ХЕ выявлен в городе Мумбаи. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщила газета Times of India со ссылкой на муниципальную корпорацию Бридханмумбаи.

"Новый вариант является рекомбинантным штаммом и представляет собой гибрид двух ранее обнаруженных омикрон-штаммов BA.1 и BA.2", - пишет издание.

Штамм XE был впервые обнаружен 19 января 2022 года в Великобритании. Согласно предварительным оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), новый вариант коронавируса может оказаться "самым заразным из всех, выявленных до этого", но, как отмечает Times of India, до сих пор было подтверждено "не более 600 случаев заражения" этим подвидом омикрон-штамма.

По данным Министерства здравоохранения и благополучия семьи Индии, за последние сутки в стране были выявлены 1 086 новых случаев заражения. Число инфицированных за время пандемии составило 43 млн, от последствий заражений умерли 521 тыс. человек.