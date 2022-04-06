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США вводят санкции в отношении "взрослых детей" Путина и жены Лаврова

США вводят санкции в отношении "взрослых детей" Путина и жены Лаврова

Соединенные Штаты вводят санкции в отношении "взрослых детей" президента РФ Владимира Путина, супруги и дочери министра иностранных дел Сергея Лаврова, а также ряда членов Совета безопасности России. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в среду на специальном телефонном брифинге для журналистов представитель американской администрации высокого ранга.

"Сегодня мы вводим санкции против взрослых детей Путина, жены министра Лаврова и его дочери, а также членов Совета безопасности России", - сказал он.


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