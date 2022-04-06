В Брюсселе началась встреча Никола Пашиняна и Шарля Мишеля
17:55, 6 Апрель, 2022
В Брюсселе началась встреча премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна и председателя Европейского совета Шарля Мишеля. Об этом сообщает Арменпресс.
Напомним, что 5 апреля Никол Пашинян с двухдневным рабочим визитом отбыл в Брюссель. В Брюсселе запланирована трехсторонняя встреча премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна, председателя Европейского совета Шарля Мишеля и президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм