Время в Ереване: 11:07:36,   6 Апрель

В Брюсселе началась встреча Никола Пашиняна и Шарля Мишеля

В Брюсселе началась встреча Никола Пашиняна и Шарля Мишеля

В Брюсселе началась встреча премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна и председателя Европейского совета Шарля Мишеля. Об этом сообщает Арменпресс.

Напомним, что 5 апреля Никол Пашинян с двухдневным рабочим визитом отбыл в Брюссель. В Брюсселе запланирована трехсторонняя встреча премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна, председателя Европейского совета Шарля Мишеля и президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]