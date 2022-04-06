Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 06-04-22

ЕРЕВАН, 6 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 6 апреля, курс доллара США сократился на 2.21 драмa и составил 479.38 драм. Курс евро сократился на 5.06 драмa и составил 523.20 драм. Курс российского рубля вырос на 0.06 драмa и составил 5.85 драм. Курс британского фунта сократился на 5.01 драмa и составил 627.08 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 74.77 драмa и составила 29962.52 драм. Цена серебра сократилась на 1.60 драмa и составила 380.30 драм. Цена платины не изменилась и снова составила 16414.1 драм.