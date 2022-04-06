Азиатские индексы - 06-04-22
ТОКИО, 6 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 6 апреля на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии снизился на 1.58% и составил 27350.30 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 1.34% и составил 1922.91 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.02% и составил 3283.43 пункта, а HANG SENG снизился на 1.87% и составил 22080.52 пункта.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм
- 17:43 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 06-04-22
- 17:42 Азиатские индексы - 06-04-22
- 17:26 В Грузию из Турции поступило более 200 наименований медикаментов
- 17:09 Не думаю, что на встрече Пашинян-Алиев будет подписан какой-либо документ о статусе Арцаха: спикер НС Арцаха
- 16:59 Армяно-казахстанские отношения имеют значительный потенциал для развития: посол Болат Иманбаев
- 16:52 Международный конкурс песни «Детское Евровидение-2022» состоится в Ереване 11 декабря
- 16:50 Главы дипведомств стран G7 обсудят 7 апреля ситуацию на Украине
- 16:38 Минобороны Турции сообщило об обнаружении мины в Черном море
- 16:23 Экономическая война, объявленная России со стороны Запада, также создает новые возможности: посол РФ Сергей Копыркин
- 16:00 Назван самый приятный для жителей планеты аромат
- 15:31 ЕС продолжит вооружать Украину, чтобы та не проиграла, заявил Боррель
- 15:25 Генеральный прокурор Республики Армения и посол Королевства Нидерландов обсудили перспективы сотрудничества
- 15:19 Национальное собрание РА выступило с предложением заседание, посвященное 15-летию ПА ОДКБ, провести в июне в Ереване
- 15:08 Цель Азербайджана - этническая чистка армян Нагорного Карабаха: интервью Тиграна Мкртчяна греческому сайту Pentapostagma
- 14:59 В Кабуле при взрыве в мечети пострадали шесть человек
- 14:51 Арташес Касахян избран мэром Глендейла
- 14:43 Меркель не планирует делать новых заявлений по ее прошлой политике в отношении России
- 14:22 Илон Маск потратил $2,64 млрд на покупку акций Twitter
- 14:18 Умер Владимир Жириновский
- 13:54 Премьер-министр Госсовета КНР поздравил Никола Пашиняна с 30-летием установления дипломатических отношений
- 13:40 Армяно-российские отношения развиваются и в области культуры и искусства: Ален Симонян
- 13:35 Франция отменила все ограничения на въезд россиян
- 13:29 ВОЗ сообщила о снижении на 43% смертности от COVID-19 в мире за неделю
- 12:59 Пять новых спектаклей, в том числе и мюзикл: для театра музыкальной комедии год выдался насыщенным
- 12:54 С середины февраля 12 тысяч жителей Донбасса запросили гражданство России
11:29, 31.03.2022
1213 просмотров Армения неоднократно отвечала на предложения Азербайджана: премьер-министр
15:45, 01.04.2022
1149 просмотров Вопрос статуса Нагорного Карабаха для Армении принципиален
15:19, 04.04.2022
1137 просмотров Мир молча наблюдает за посягательствами Азербайджана на Арцах: Валери Буайе
14:04, 02.04.2022
1106 просмотров Марина Кальюранд призвала Азербайджан немедленно отвести свои войска
15:18, 03.04.2022
1012 просмотров Дождь, повышение температуры, усиление ветра. Ожидаемая погода в Армении