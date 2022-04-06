Председатель Комитета государственных доходов Армении принял посла Франции

Председатель Комитета государственных доходов Рустам Бадасян 6 апреля принял Чрезвычайного и Полномочного посла Франции в Армении Анн Луйо.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе КГД Армении, в ходе встречи были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес. Было подчеркнуто, что существующие договорно-правовые отношения двух стран в сфере налогового и таможенного администрирования позволяют активно взаимодействовать как на двусторонней, так и на международной основе.

В ходе встречи также были затронуты мероприятия, осуществляемые в рамках программы “Содействие налоговому администрированию РА”, финансируемой Французским агентством развития и реализуемой организацией “Экспертиз Франс”. Стороны подчеркнули их важность, а также перспективы сотрудничества, выразили удовлетворение текущей работой программы.

Следует отметить, что в марте 2018 года между Французским агентством развития и министерством финансов Армении было подписано грантовое соглашение на сумму 500 000 евро в поддержку налоговых реформ. В июле 2019 года по договору, подписанному между Комитетом государственных доходов Армении и компанией “Экспертиз Франс”, была запущена программа технического содействия, направленная на содействие налоговому администрированию Армении в реализации стратегии на 2020-2024 годы.

В ходе встречи председатель КГД и Чрезвычайный и Полномочный посол Франции в Армении выразили готовность активизировать шаги по дальнейшему расширению сотрудничества и реализации достигнутых договоренностей.