Министр обороны принял главу офиса Совета Европы в Армении

Министр обороны Армении Сурен Папикян 6 апреля принял главу офиса Совета Европы в Армении Мартину Шмидт.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, в ходе встречи были обсуждены ход второго этапа программы «Права человека и женщины в ВС Армении» и вопросы, связанные с ее реализацией.

Министр обороны Армении высоко оценил работу, проделанную в рамках сотрудничества Армения-СЕ по повышению осведомленности в Вооруженных силах, защите прав человека, в том числе прав женщин-военнослужащих, усилению эффективности правовых процессов в военных делах, развитию военного образования, повышению квалификации личного состава.

Сурен Папикян отметил важность продолжения программы «Права человека и женщины в ВС Армении» и выразил готовность армянской стороны к дальнейшему развитию сотрудничества.