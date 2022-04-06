За последние две недели в Грузию из Турции поступило более 200 наименований медикаментов, в целом более 600 тысяч коробок, заявил министр здравоохранения Зураб Азарашвили.

Фармацевтический рынок Грузии открылся для Турции в середине января, в результате чего цены на лекарства сократились с 60% до 80%, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

По его словам, Минздрав Грузии разработал дальнейший план действий, который должен улучшить условия импорта лекарств из Турции и других стран.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что ввоз дешевых медикаментов из Турции будет большим облегчением для граждан. По его словам, высокие цены на медикаменты абсолютно неприемлемы, именно поэтому правительство соответствующе отреагировало и нашло выход из ситуации.

В ноябре 2021 года премьер Ираклий Гарибашвили признал, что фармацевтический рынок страны нуждается в законодательных изменениях, в том числе в регулировании цен на лекарства.