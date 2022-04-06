Главы дипведомств стран G7 обсудят 7 апреля ситуацию на Украине

Главы внешнеполитических ведомств стран Группы семи (G7: Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) обсудят 7 апреля в Брюсселе ситуацию на Украине. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в среду на брифинге представитель МИД ФРГ Андреа Зассе.

"Глава МИД [Германии Анналена] Бербок приглашает министров иностранных дел завтра на встречу G7. Там, разумеется, тоже в центре внимания будет находиться ситуация на Украине", - сказала Зассе.

Встреча пройдет в рамках заседания руководителей дипведомств стран НАТО. В "семерке" председательствует Германия.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад в связи с этим ввел против России масштабные санкции. Ряд западных политических деятелей признали, что речь идет, по сути, об экономической войне против России.