Назван самый приятный для жителей планеты аромат

Большинство жителей планеты предпочитают аромат ванили всем остальным запахам. К такому выводу пришли британские и шведские ученые на основе международного исследования с целью определить самый популярный в мире аромат. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в среду газета The Daily Telegraph.

Представители Оксфордского университета и Каролинского института представили 10 ароматов 235 представителям различных стран и девяти разных культур. В числе опрошенных, по данным издания, были жители городов Северной и Центральной Америки, Юго-Восточной Азии, фермеры, охотники и рыбаки из отдаленных районов этих частей планеты.

"Мы хотели выяснить, у всех ли представителей различных культур одинаковое восприятие запахов или есть какие-то отличия", - уточнил один из авторов исследования Артин Аршамян.

Традиционно это считалось культурной особенностью, но оказалось, что это не так, сказал ученый. "Поскольку эти группы людей живут в таких разных природных условиях, как тропический лес, побережье, горные и городские районы, то мы зафиксировали множество самых разнообразных ароматических ощущений", - отметил Аршамян.

10 ароматов были выбраны намеренно, чтобы представить разнообразие запахов, в том числе напоминающем запах гнилой рыбы, потных ног, грибов, лаванды. Участников исследования, результаты которого опубликованы в журнале Current Biology, просто попросили понюхать каждое химическое вещество и оценить, насколько оно им понравилось по сравнению с девятью другими.

Ванильный оказался самым предпочтительным запахом, за ним следуют аромат персика и лаванды.

Представители различных культур, по словам ученого, "оценивают различные запахи одинаково", независимо от места проживания или образа жизни. Он также полагает, что определенные запахи могут исторически быть связаны с увеличением шансов на выживание. "Теперь мы знаем, что существует универсальное восприятие ароматов, обусловленное молекулярной структурой, и это объясняет, почему нам нравится или не нравится определенный запах", - добавил Аршамян.