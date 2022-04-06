ЕС продолжит вооружать Украину, чтобы та не проиграла, заявил Боррель

ЕС не хочет, чтобы Украина проиграла в конфликте с Россией, поэтому продолжит ее вооружать, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, выступая перед депутатами на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге, передает Арменпресс.

"В этом парламенте мне говорили, что нужно как можно быстрее положить конец конфликту, для чего нужно прекратить вооружать Украину. Но если все закончится разрушенной и побежденной страной с миллионами беженцев и тысячами погибших, то этого мы не хотим. Поэтому мы должны продолжить вооружать Украину", - сказал он.

Глава евродипломатии также сообщил, что один миллиард евро, который ЕС выделил для финансирования военной помощи украинской армии, "не является такой уж значительной суммой с учетом того, сколько ЕС тратит ежедневно на закупку топлива в РФ".