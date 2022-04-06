Цель Азербайджана - этническая чистка армян Нагорного Карабаха: интервью Тиграна Мкртчяна греческому сайту Pentapostagma

Чрезвычайный и полномочный посол Республики Армения в Греции Тигран Мкртчян дал интервью греческому новостному сайту Pentapostagma. «Арменпресс» представляет интервью под опубликованным на греческом сайте заголовком «Цель Азербайджана - этническая чистка армян, байрактар в Арцахе символизирует смерть».

- После того, как азербайджанская сторона нарушила линию соприкосновения с Нагорным Карабахом в зоне, контролируемой российской миротворческой миссией, напряженность на границе все еще сохраняется. Как Вам кажется, будет ли дальнейшая эскалация со стороны азербайджанцев, если да, то с какой целью?

- Цель Азербайджана - этническая чистка армянского населения Нагорного Карабаха. Азербайджану нужен Арцах без армян. Азербайджан никогда этого не скрывал. Чтобы понять всю опасность, посмотрите на Нахиджеван. От десятков тысяч памятников армянской культуры, оставшихся там с 1920 года, не осталось и следа. Словами это выразить сложно, ведь речь идет о невообразимом вандализме. Армянское культурное наследие, которое присутствует на всем Армянском нагорье, является вещественным свидетельством истории армянского народа, разных этапов его развития. Его существование опровергает азербайджанский дискурс о том, что исторически эти территории якобы не принадлежат армянам. В этом причина уничтожения и искажения памятников армянской культуры, что делается с игнорированием даже призывов ЮНЕСКО и многих международных акторов.

На глазах у всех Азербайджан нагнетает ситуацию, причем, используя все пропагандистские уловки, чтобы, как всегда, свалить вину на армянскую сторону. Например, США, Россия и Франция осуждают применение силы со стороны Азербайджана и призывают к отводу войск на исходные позиции. Азербайджан отвечает, что он ни на кого не нападал и «на его территории» нет мест для отвода. Весь мир говорит о необходимости мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Азербайджан возражает, что нет единицы - Нагорный Карабах и нет такого конфликта. Иными словами, мы живем в ситуации, когда у противоположной стороны совершенно иные представления об очевидных реалиях. В составе Азербайджана нет единицы под названием Нагорный Карабах, но несколько районов, входящих в состав Нагорного Карабаха, оккупированы.

К такому негативному отношению добавляются «предложения из 5 пунктов», на которые Армения ответила через сопредседателей. Но поскольку это не в интересах Азербайджана, они трубят по всему миру, что не получили ответа. На самом деле эти предложения выделяются не тем, что там написано, а тем, чего в них нет. Ни слова о Нагорном Карабахе, о его статусе, который должен быть урегулирован мирным путем, при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ, согласно их мандату. Учитывая это, армянская сторона дополнила эти предложения. Азербайджан, отрицая их существование, идет на эскалацию.

- Какова сейчас ситуация в Арцахе? Как, на Каш взгляд, ситуация в Украине влияет на Кавказский регион?

- Ситуация в Арцахе сейчас взрывоопасна, поскольку Азербайджан пытается использовать внимание международного сообщества к Украине для достижения «окончательного урегулирования» нагорно-карабахского конфликта в соответствии со своими идеями. За последней агрессией Азербайджана в Нагорном Карабахе последовал призыв США, Франции, России, а также некоторых других стран, включая и Грецию, к немедленному прекращению агрессии и к возврату на исходные позиции, существовавшие до 23 марта. Азербайджан, который нарушил пункты заявления о прекращении огня от 9 ноября 2020 года, начиная с декабря того же года, ссылается на это же заявление и по-своему комментирует его положения, оправдывая свои действия, точно так же как на протяжении почти трех десятилетий своеобразно комментировал резолюции СБ ООН 1993 года и предлагал эти комментарии международному сообществу. Неудивительно, потому что это страна ссылается на те же резолюции ООН, чтобы оправдать применение силы в 2020 году, что было грубейшим нарушением Устава ООН. Ни одна резолюция ООН не давала Азербайджану права развязывать войну, с участием наемников и террористов, с применением запрещенного оружия, с военными преступлениями, то есть грубым нарушением международного права.

В декабре 2021 года Международный суд ООН удовлетворил требования почти всех промежуточных мер по делу Армения против Азербайджана и отклонил большинство мер, требуемых Азербайджаном. Суд постановил обязать Азербайджан обеспечить защиту и безопасность прав армянских военнопленных, не допускать разжигания расовой ненависти и дискриминации в отношении армян со стороны азербайджанских официальных лиц и государственных органов, вандализма и осквернения армянского культурного наследия. Азербайджан ежедневно нарушает все эти пункты как до, так и после судебных решений.

Проазербайджанские силы пытаются использовать против Армении и боевые действия на Украине. Например, на пропагандистском поле распространяются лживые пропагандистско-скандальные заявления, якобы Армения направила в Украину свои самолеты Су-30, или через Армению в Украину переправляются сирийские наемники. Эти заявления затем, не подвергаясь проверке, широко распространялись даже бывшими чиновниками. И когда публикуются доказательства, опровергающие их, некоторые удаляют свои комментарии, а некоторые не хотят даже пересматривать распространяемую ими ложную информацию, что напрямую влияет на рейтинг Армении. Однако я должен добавить, что эти же люди не произнесли ни одного слова в 2020 году, в дни 44-дневной войны, когда погибали тысячи армян. Не забудем, конечно, и азербайджанские традиции «икорной дипломатии», когда коррупция экспортировалась в западные столицы, что продолжается и до сих пор, благодаря некоторым пробелам демократической системы. Политики, СМИ, влиятельные люди пытаются служить своим интересам. На данный момент против некоторых из них ведется ряд громких судебных исков.

Недавно Центр Carnegie Europe написал, что в свете событий на Украине «укрепление противостояния Армении, Азербайджана, Грузии и Молдовы должно стать непосредственным приоритетом». Как Вы думаете, это необходимо? Каковы риски?

- Я не хотел бы комментировать Грузию и Молдову. Однако странно, что некоторые серьезные специалисты могут рассматривать Азербайджан и Армению как равноправные страны для противостояния. Как может страна, представляющая угрозу, и страна, подвергшаяся агрессии, рассматриваться вместе как страны противостояния? Такое приравнивание означает, что Армения и Арцах могут стать еще более уязвимыми для Азербайджана, который отличается своим агрессивным поведением. Недавно один аналитик дал точную оценку таким подходам - «токсичное равновесие».

- Бывшие советские республики склонны к «прозападности». Рано или поздно им придется выбирать, быть ли им на стороне России или Соединенных Штатов. В каком направлении движется Армения?

- У Армении стратегические, союзнические отношения с Россией. Однако в то же время Армения тесно сотрудничает и со странами ЕС и США. Армения - одна из самых демократичных стран региона, она продвигается вперед с большой программой реформ. В то же время, находясь в очень нестабильном, с точки зрения безопасности в регионе, состоянии Армения стремится иметь наилучшие отношения со всеми дружественными странами. Глядя на карту, видно, насколько нестабильна Армения в геополитическом смысле. Сбалансированность внешней политики, восприятие этой политики партнерами является надежной гарантией того, что демократические институты в Армении будут еще сильнее. Все последние опросы показывают, насколько успешно институционализирована демократия в нашей стране, насколько зрело демократическое общество. В то же время общество, осознавая вызовы региональной безопасности, понимает, что Армения обязана соблюдать осторожный баланс.

- В последнее время предпринимаются усилия по установлению отношений между Арменией и Турцией. Есть и те, кто не согласен с этим. Как, на Ваш взгляд, этот подход может развиваться и при каких условиях?

- Армения при всех своих правительствах придерживалась одинакового подхода к нормализации армяно-турецких отношений: «отношения должны быть нормализованы, армяно-турецкие границы должны быть открыты» без каких-либо предварительных условий. Армения не закрыла границы с Турцией, Армения не отказалась от установления дипломатических отношений с Турцией. Спецпредставители двух стран уже дважды встречались, зафиксирована взаимная готовность к нормализации отношений без предварительных условий. Также встретились и министры иностранных дел Республики Армения и Республики Армения. Думаю, что нормализация отношений будет способствовать снижению напряженности в регионе.

- Надо признать, что ведущую роль в боевых действиях на Украине сыграли турецкие беспилотники, которые были использованы и в Арцахской войне. Как Вы оцениваете этот новый вид боевых действий?

- Я не военный эксперт, не могу дать оценку той роли, которую сыграли беспилотники под названием «байрактар». В Арцахе они символизируют смерть. Этими беспилотниками были убиты сотни армян. Во время войны азербайджанцы использовали эти беспилотники в местах скопления армян. Другими словами, целью было убить как можно больше армян параллельно с военной инфраструктурой. Тогда в разных уголках столицы Азербайджана на экранах показывались кадры убийств армян этими беспилотниками, что было высшим проявлением дегуманизации. Власти Азербайджана хотели, чтобы их население наслаждалось сценами убийств армян и прославляло эти действия. Это вызывало восхищение в одном месте, ужас и отвращение в другом.

Именно из-за байрактаров и появилось огромное количество людей, лишенных конечностей. Во время войны азербайджанские военные в бои не ввязывались. Работу за них выполняли байрактары, потом наемники, в отличие от первой Арцахской войны, когда арцахские армяне героически сражались за свое право жить свободно и обязали Азербайджан к миру.

Каково нынешнее состояние греко-армянских отношений?

- Армяно-греческие отношения традиционно имеют прочную основу. Межгосударственные дипломатические отношения имеют 30-летнюю историю, но, в отличие от отношений со многими другими странами, отношения с греческим народом имеют тысячелетнюю историю, мы кровные братья одной цивилизации. Как правило, политические контакты всегда носили интенсивный характер, важное значение в наших отношениях имели взаимные визиты, взаимная поддержка на разных площадках. Неплохо развивается и военное сотрудничество. Греция является одним из государств-членов НАТО, с которым Армения имеет привилегированное военное сотрудничество. Есть большая потребность в расширении и углублении связей в экономической, культурной и научно-образовательной сферах. И моя миссия - поддерживать и развивать существующий интенсивный диалог в политической, дипломатической и в военной сферах, стараться привнести новое дыхание в сотрудничество и по другим направлениям. Должен подчеркнуть, что большую роль во всем этом сыграли различные структуры и представители армянской общины Греции, разбросанной по всей Греции.