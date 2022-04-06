В Кабуле при взрыве в мечети пострадали шесть человек

В Кабуле в мечети Пулихишти произошел взрыв во время молитвы, как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство Aamaj News.

По предварительным данным городской полиции, в мечеть бросили ручную гранату. Были ранены не менее шести человек.

Находящееся под контролем правящего в стране движения "Талибан" (движение признано в России террористическим и запрещено) агентство Bakhtar сообщило, что задержан подозреваемый. Об этом сообщил пресс-секретарь полиции Кабула Халид Задран.

Пока ответственность за этот взрыв на себя не взяла ни одна из местных группировок.

3 апреля сообщалось о взрыве ручной гранаты в кабульском квартале "Сарои Шахзода", где находится главный валютный рынок города.