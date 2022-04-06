Арташес Касахян избран мэром Глендейла
В армянонаселенном городе Глендейл новый мэр. Как сообщает «Арменпресс» со ссылкой на сайт asbarez.com, депутат городского совета Глендейла Арташес Касахян сменит на этом посту Пола Девайна.
Арташес Касахян родился в Бостоне. Живет в Глендейле с 1986 года.До своего избрания в городской совет он в течение 15 лет занимал пост городского секретаря Глендейла. Переизбирался четыре раза.
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