Американский миллиардер Илон Маск потратил $2,64 млрд на покупку акций Twitter Inc, следует из документации, поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США во вторник вечером, передает Арменпресс.

При этом новый документ миллиардер подал по форме 13D, означающей что инвестор намеревается принимать активное участие в работе компании. Предыдущий документ, направленный в понедельник, Маск подал по форме 13G, которая предполагает регистрацию пассивной доли в компании, а значит инвестор не намеревается осуществлять контроль, отмечает CNBC.

По данным на 5 апреля, Маску принадлежит 73,115 млн акций Twitter, или 9,1%. По состоянию на закрытие торгов акциями Twitter во вторник, доля Маска оценивается в $3,73 млрд.

Маск начал покупать акции с конца января и совершал сделки почти каждый день. Наиболее крупную сделку инвестор совершил 7 февраля – он купил более 4,8 млн акций на сумму $176 млн, следует из документации.

Между тем накануне стало известно, что Маск войдет в состав совета директоров Twitter. Пока он является членом совета, его доля в компании не может превышать 14,9%.

На прошлой неделе Маск в своем аккаунте на платформе компании заявил, что его не устраивает подход этой соцсети к свободе слова и он "серьезно обдумывает" создание новой площадки.