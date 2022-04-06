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Умер Владимир Жириновский

Умер Владимир Жириновский

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский ушел из жизни в среду после тяжелой и продолжительной болезни. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании палаты.

"После тяжелой и продолжительной болезни скончался Владимир Вольфович Жириновский", - сказал Володин.

Депутаты почтили память политика минутой молчания и объявили перерыв в заседании, передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС.


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