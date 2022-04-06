Премьер-министр Госсовета КНР поздравил Никола Пашиняна с 30-летием установления дипломатических отношений

В связи с 30-летием установления дипломатических отношений между Арменией и Китаем премьер-министр Госсовета КНР Ли Кэцян направил премьер-министру Армении Николу Пашиняну поздравительное послание. Как сообщили «Арменпресс» в правительстве Армении, в послании, в частности, говорится:

«Уважаемый господин Премьер-министр, Ваше Превосходительство!

От имени правительства КНР и от себя лично в связи с 30-летием установления дипломатических отношений между Китайской Народной Республикой и Республикой Армения направляю свои сердечные поздравления и наилучшие пожелания Вам и в Вашем лице правительству и народу Армении.

С момента установления дипломатических отношений, за последние 30 лет в китайско-армянских отношениях наблюдается динамика здорового и стабильного развития. Постоянно углубляется политическое взаимодоверие между двумя странами, развивается практическое сотрудничество в различных сферах, расширяются культурные и гуманитарные обмены.

Пользуясь случаем 30-летия установления дипломатических отношений, выражаю свою готовность вместе с Вами приложить все усилия для углубления двусторонних отношений в различных сферах, для обогащения повестки китайско-армянских дружественных отношений во благо наших стран и народов.

Желаю Вам успехов в работе и крепкого здоровья, Китаю и Армении вечной дружбы!».