Армяно-российские отношения развиваются и в области культуры и искусства: Ален Симонян

Председатель Национального собрания РА Ален Симонян присутствовал на вечере, посвященном 30-летию армяно-российских дипломатических отношений, организованном Московским культурно-деловым центром «Дом Москвы».

Как сообщили «Арменпресс» в Национальном собрании Армении, говоря об армяно-российских отношениях, Ален Симонян отметил, что Армения и Россия, сохраняя вековую традиционную дружбу, сегодня развивают свои связи не только в политической и экономической области, но и в области культуры и искусства.

Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Армении Сергей Копыркин отметил, что за все 30 лет во всех сферах дружественных отношений есть большие и важные позитивные изменения.

На вечере прозвучали произведения известных армянских и русских композиторов. Были представлены эксклюзивные архивные документы, статьи и различные памятные фотографии из истории армяно-российских дипломатических отношений из архивов « Арменпресс » и ТАСС.