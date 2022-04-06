Франция отменила все ограничения на въезд россиян

Для въезда во Францию гражданам России больше не нужны сертификаты о вакцинации, тесты и особые основания, следует из информации консульства этой страны в России, передает Арменпресс.

"Для въезда во Францию из России больше не требуется предоставлять негативные результаты ПЦР-тестов или тестов на антиген. Также больше не нужен международный проездной сертификат и доказательства наличия веских причин для въезда", - говорится в сообщении дипмиссии.

Кроме того, Франция 1 апреля возобновила выдачу россиянам всех типов виз. Прием заявлений по предварительной записи открыт в 18 визовых центрах VFS Global в России.

Из-за санкций против России в настоящее время нет прямых рейсов во Францию. Добраться в эту страну можно со стыковкой в Стамбуле, Бахрейне или Дубае.