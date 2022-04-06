Пять новых спектаклей, в том числе и мюзикл: для театра музыкальной комедии год выдался насыщенным

Для Государственного театра музыкальной комедии имени А. Пароняна год будет достаточно насыщенным. До конца года зрителям будет представлено 5 новых спектаклей.

На днях в театре состоялась премьера, на сцене была представлена популярная сказка французского писателя Шарля Перро «Кот в сапогах». В ней принимают участие более 50 человек. Режиссером был приглашен Самсон Мовсесян из Государственного кукольного театре имени Ованнеса Туманяна. На пресс-конференции в пресс-центре «Арменпресс» Каро Шахбазян, директор Государственного театра музыкальной комедии имени А. Пароняна, отметил, что работала отличная команда, и зрителям был представлен красочный, яркий, веселый спектакль.

«Этот мюзикл вызвал воодушевление и в театре, и во мне. Уже есть идеи ставить мюзиклы и в ближайшем будущем. Сейчас они обсуждаются», - сказал Каро Шахбазян.

Пока обсуждаются идеи для больших мюзиклов, параллельно идут репетиции пяти спектаклей. В мае в театральном салоне им. Ерванда Казанчяна ожидаются две премьеры. Одна из них - спектакль, поставленный Артуром Сарибекяном по роману Пауло Куэльо «Вероника решает умереть». Другая - спектакль по мотивам пьесы итальянского драматурга Альдо Николаи «Чиновник и женщина» в постановке Вардкеса Барсегяна.

«В нашем основном зале уже репетируют спектакль по пьесе Корнеля Абрамцева «Сеанс с психотерапевтом». Спектакль ставит приглашенный режиссер Армен Сафарян. Мы планируем и спектакль по мотивам «Храброго Назара» Дереника Демирчяна. Отмечу, что музыку к этой пьесе написал маэстро Мартин Вардазарян. Сценические работы выполняет Акоп Казанчян. Одновременно мы репетируем спектакль по одной из последних пьес Маро Мадоян-Аладжаджян. Его также ставит Акоп Казанчян», - рассказал Каро Шахбазян.

Директор театра работу с приглашенными режиссерами считает очень важной. По его словам, это придает театру новое дыхание и новый стиль, оказывает влияние на его развитие.

Большое значение в Государственном театре музыкальной комедии им. А. Пароняна придается и гастролям по регионам. Каро Шахбазян отметил, что для них очень важно, чтобы спектакли были доступны и в регионах. В течение года они намерены посетить Сюник, Тавуш и другие регионы Армении.