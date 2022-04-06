С середины февраля 12 тысяч жителей Донбасса запросили гражданство России

Более 12 тысяч жителей Луганской и Донецкой народных республик подали заявки на получение гражданства РФ с середины февраля текущего года, как передает Арменпресс, об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

"Если посмотреть последнее время, с 18 февраля этим правом воспользовались более 12 тысяч жителей республик - подали заявления (на получение гражданства РФ)", - сказал губернатор журналистам.

С начала текущего года, после оформления всех документов, уже получили гражданство РФ более 1,5 тысячи человек, добавил он.

С 2019 года на территории Ростовской области продолжают действовать центры выдачи российских паспортов, в которых жители ЛНР и ДНР могут подать документы для получения российского гражданства в упрощенном режиме.

Беженцы из ЛНР и ДНР начали прибывать в Ростовскую область с 18 февраля текущего года, после того как руководство республик объявило о временной эвакуации граждан в связи с угрозой вторжения Украины.