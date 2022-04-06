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Президент Республики Армения направил председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину поздравительное послание

Президент Республики Армения направил председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину поздравительное послание

Президент РА Ваагн Хачатурян по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Республикой Армения и Китайской Народной Республикой направил председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину поздравительное послание.

Как передает «Арменпресс», в послании президента, в частности, говорится:

«Основа армяно-китайской дружбы была заложена еще в исторический период Великого Шелкового пути, когда между нашими народами сложилось тесное культурное и торговое сотрудничество, основанное на взаимном уважении и доверии.

Три десятилетия назад, в этот исторический день, с установлением межгосударственных отношений сотрудничество между нашими странами вступило в новую эру.

Следует с удовлетворением отметить, что установившиеся традиционно дружественно-партнерские отношения стабильно и неуклонно развиваются.

За прошедшие годы мы добились значительных результатов практически во всех сферах двустороннего сотрудничества: социальной, политической, торгово-экономической, оборонной и гуманитарной.

Готов вместе с Вами приложить все необходимые усилия для устойчивого и последовательного развития тесного сотрудничества между Арменией и Китаем во благо наших народов».
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