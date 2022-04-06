Президент Республики Армения направил председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину поздравительное послание

Президент РА Ваагн Хачатурян по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Республикой Армения и Китайской Народной Республикой направил председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину поздравительное послание.

Как передает «Арменпресс», в послании президента, в частности, говорится:

«Основа армяно-китайской дружбы была заложена еще в исторический период Великого Шелкового пути, когда между нашими народами сложилось тесное культурное и торговое сотрудничество, основанное на взаимном уважении и доверии.

Три десятилетия назад, в этот исторический день, с установлением межгосударственных отношений сотрудничество между нашими странами вступило в новую эру.

Следует с удовлетворением отметить, что установившиеся традиционно дружественно-партнерские отношения стабильно и неуклонно развиваются.

За прошедшие годы мы добились значительных результатов практически во всех сферах двустороннего сотрудничества: социальной, политической, торгово-экономической, оборонной и гуманитарной.

Готов вместе с Вами приложить все необходимые усилия для устойчивого и последовательного развития тесного сотрудничества между Арменией и Китаем во благо наших народов».